Francesco ai vescovi orientali: “La carità sana le divisioni”

L’incontro di Papa Francesco con i vescovi orientali cattolici in Europa riflette la ricchezza rituale della Chiesa cattolica, non limitata alla tradizione latina. Ci sono i rappresentanti di diverse Chiese di tradizione bizantina: tanti provengono da quella che il Papa definisce la “cara Ucraina”. Ma sono presenti anche vescovi del Medio Oriente, dell’India e di altre regioni che hanno trovato accoglienza nei Paesi europei. È il segno di una Chiesa policroma, mosaico e icona vivente di una testimonianza non uniforme.