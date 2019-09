Milano, a prima riunione di “Creativa 2020, i talenti delle donne”

Si è svolta oggi a Palazzo Reale la prima riunione del Comitato scientifico del palinsesto multidisciplinare dedicato alla creatività e ai talenti delle donne, già annunciato dall’assessore alla Cultura Filippo Del Corno come progetto culturale per il prossimo anno.

Il primo atto del Comitato Scientifico è stato quello di individuare il titolo del palinsesto, “Creativa 2020. I talenti delle donne”, che è stato approvato all’unanimità. Nella stessa riunione è stato approvato anche il cronoprogramma dei lavori del Comitato Scientifico, che si riunirà a cadenza mensile fino alla presentazione del programma alla città nel prossimo gennaio, validando le proposte che giungeranno da parte degli operatori (istituzioni, fondazioni, associazioni, scuole, università, imprese, media etc.). Una call diretta a tutti gli operatori sarà infatti inviata dallo staff dell’Assessorato alla Cultura, presso cui si riunirà uno specifico Comitato Operativo per il coordinamento organizzativo del palinsesto. Gli operatori potranno rispondere compilando la scheda allegata alla mail di invito, indicando anche in che modo la loro proposta contribuisce a sviluppare i temi e a promuovere i valori che il titolo del palinsesto suggerisce.

Come tutti i palinsesti promossi negli anni scorsi dall’Assessorato alla Cultura su temi diversi – da “Milano e Leonardo 500” a “Novecento Italiano”, da “Autunno Americano” a “Expoincittà” – anche “Creativa 2020. I talenti delle donne” sarà un progetto multidisciplinare, inclusivo, diffuso sul territorio, aperto tutto l’anno a nuove proposte per arricchirsi continuamente di nuovi progetti: un modello assolutamente milanese che ha permesso, e permette, di attivare le moltissime energie diffuse nella nostra città per consentire un coinvolgimento il più ampio possibile, che dia vita a un dibattito pubblico capace di costruire nuova consapevolezza e nuova conoscenza.

Il Comitato scientifico del palinsesto “Creativa 2020. I talenti delle donne” è composto da 3 membri interni (Filippo Del Corno | Assessore alla Cultura, Diana De Marchi | Presidente Commissione Pari Opportunità e Diritti Civili del Consiglio Comunale, Daria Colombo | Delegata del Sindaco alle parità di genere) e undici membri esterni (Roberta Toniolo, Patrizia Zelioli, Alessia Mosca, Eliana Liotta, Carmen Leccardi, Barbara Mapelli, Paola Profeta, Randa Ghazy, Claudia Giordani, Tullia Norando, Laura Formenti). Invitate permanenti le assessore: Anna Scavuzzo | Vicesindaco e Assessore alla sicurezza, Roberta Cocco | Assessore alla trasformazione digitale e ai servizi civici, Laura Galimberti | Assessore all’educazione e istruzione, Roberta Guaineri | Assessore turismo sport e qualità della vita, Cristina Tajani | Assessore politiche del lavoro, attività produttive, commercio e risorse umane.