De Lorenzo (M5S): “Dobbiamo sconfiggere la brama di profitto”

Un anno di governo con un alleato “scomodo” nei modi e in alcuni contenuti ci ha insegnato quanto sia complessa la politica del compromesso. Due entità diametralmente opposte non possono e non devono svilire la propria identità ma imparano a collaborare nel rispetto delle Istituzioni e soprattutto nell’interesse del Paese.

Il Presidente Conte ha dichiarato che Palazzo Chigi non sarà più il Vietnam di un’alleanza eppure negli ultimi due giorni alcuni cinguettii hanno risuonato un’eco di attriti e conflitti, offrendo il fianco ai detrattori di questo nuovo esecutivo.

Per qual motivo, quindi, lanciare messaggi su giustizia e infrastrutture con l’intenzione di cancellare l’enorme lavoro fatto dal Ministro Bonafede e dall’ex Ministro Toninelli? Prima di soffermarmi sui contenuti ci tengo a sottolineare quanto questo sia un autogoal mediatico di enorme portata. A che pro allora?

Gronda, Tav e Autostrade sono temi importanti, su cui è stato già fatto tanto. Chiaro che con una nuova squadra di governo in campo ci sia bisogno di un nuovo confronto ed una nuova discussione per appianare eventuali divergenze e definire un piano operativo comune, ma parlare di azione politica in controtendenza rispetto a quanto fatto fino ad ora apre le porte ad una guerra civile mediatica a cui l’Italia è stanca di assistere. Vale lo stesso per la riforma della giustizia e il blocco della prescrizione.

Invito quindi tutti i colleghi, in primis ad inciampare meno nella gestione mediatica del proprio lavoro e soprattutto a fare tesoro di un ventennio di scelte politiche sciagurate bocciate in toto dai cittadini italiani.

Aggiungo poi una mia personale opinione sulla questione Morandi e faccio mie le parole pronunciate dal Presidente Mattarella cira un mese fa: “Dobbiamo innanzitutto sconfiggere la brama di profitto”. A Genova ci sono 74 indagati comprese due grosse società (Autostrade e Spea). La magistratura si pronuncerà definitivamente tra qualche mese ma le perizie dei consulenti del tribunali sono già consultabili e in quei documenti si certifica che “gli ultimi interventi di manutenzione efficaci sul ponte risalgono a 25 anni fa”.