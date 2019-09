Calcio Balilla, venerdì 6 settembre sfida i professionisti

Spesso, quando si parla di sport, si tende a dare spazio a quelli più “nominati” in primis il calcio senza rendersi conto che esistono tantissime realtà non solo a livello nazionale ma anche a livello europeo e mondiale che muovono migliaia di persone e appassionti. Una di queste è senza dubbio quella della Lega Italiana Calcio Balilla una realtà nata ufficialmente nel 2017 ma che fonde le sue radici da anni e anni di esperienza sul campo e soprattutto sul campo da gioco, l’intramontabile biliardino.

Ognuno di noi ha, almeno una volta, messo le mani su un biliardino, veri e propri fulcri di aggregazione giovanile e non, che dalla volontà della LICB con a capo Nicola Colacicco ha voluto non solo regolarizzare questo mondo ma riportarlo nuovamente all’attenzione proprio per questa funzione sia propedeutica che sociale.

È bene sapere infatti che la Federazione Internazionale di Calcio Balilla, la ITSF, ad oggi conta oltre 50 nazioni affiliate con tornei e gare a livello mondiale compreso il Campionato Mondiale, l’ultimo a Murcia in Spagna.

Proprio per sviluppare questo concetto legato all’aggregazione diversi club stanno proponendo serate per pubblicizzare e far vedere che il mondo del Calcio Balilla è fatto non solo da amatori ma anche da professionisti del settore che rappresentano la nazionale italiana nelle gare mondiali ed europee. Una di queste il prossimo 6 settembre presso l’Eschilo Sporting Village organizzata dal ristorante interno del Club InForma Pizza & Cucina in collaborazione con la LICB che proporrà una serata di convivialità e di divertimento con un torneo in cui ci si sfiderà davanti ad una campo di Calcio Balilla, mentre si potrà bere e mangiare con pizza e birra no stop. Un modo di mettersi in gioco perché il Calcio Balilla fa proprio questo ci permette di rivivere le serate in cui si giocava a biliardino ma apprendendo tecniche nuove scoprendo che dietro c’è un mondo fatto di più di 10mila giocatori attivi ufficialmente ma che i numeri salgono a 150mila se contiamo gli amatori.

Alla serata parteciperanno anche i ragazzi della Roma Volley Club, squadra capitolina che milita nel campionato di serie A3 pronti a scendere “in campo” per sfidarsi a colpo di stecca e ometti.

Per chi volesse partecipare alla serata e sfidare i campioni del Calcio Balilla o i pallavolisti della Roma Volley Club può prenotare il suo posto chiamando il numero 06 9600 6258. Che ne dite vi sentite pronti a mettervi in gioco?