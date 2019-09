Viterbo, Fontane danzanti al posto dello spettacolo pirotecnico

Fontane danzanti in piazza dei Caduti, nei pressi della ex chiesa Almadiani, al termine del Trasporto della Macchina di Santa Rosa. Lo ha deciso il sindaco Giovanni Maria Arena questa mattina, a seguito delle indicazioni formulate nell’odierna riunione della commissione tecnica, in materia esplodenti.

Le dichiarazioni del Sindaco

“La commissione – ha spiegato il sindaco – ha accertato la necessità di far svolgere il consueto spettacolo pirotecnico in altro luogo. Quindi non più a Valle Faul. A seguito di tali indicazioni e nel rispetto di una delibera di consiglio comunale recentemente approvata in merito ai fuochi d’artificio, l’amministrazione ha deciso di evitare lo spettacolo pirotecnico e organizzarne un altro con fontane luminose danzanti. Uno spettacolo, di oltre 40 minuti, accompagnato da note musicali. Un’iniziativa diversa per la nostra città che saprà sicuramente affascinare tutto il pubblico presente”.