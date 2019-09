Viterbo, il 4 settembre torna la Fiera di Santa Rosa

4 settembre, torna per le vie del centro, dall’alba al tramonto, la tradizionale fiera di Santa Rosa. Per mercoledì 4 settembre, dalle 6 alle 24, il Comando di Polizia Locale ha predisposto l’ordinanza (n. 492 del 26/8/2019) con una serie di misure finalizzate alla disciplina della circolazione veicolare.

Queste le disposizioni di rilievo previste:

divieto di circolazione e divieto di sosta con rimozione nelle vie e nelle piazze interessate dal mercato, e cioè: piazza S. Sisto, via Garibaldi, piazza Fontana Grande, via Cavour, piazza del Plebiscito, via Ascenzi, piazza Martiri d’Ungheria, piazza dei Caduti, largo B. Croce, via Marconi, piazza Verdi, via F.lli Rosselli, via Matteotti, piazza della Rocca, via Amendola, via e piazza San Faustino, via Cairoli, via T. Carletti e via del Meone.

in via Signorelli e in via Maria SS. Liberatrice sarà istituito il doppio senso di circolazione (con divieto di sosta);

(con divieto di sosta); in via S. Bonaventura e in piazza della Vittoria la circolazione è consentita esclusivamente ai residenti e agli operatori

Sarà consentito il transito in via Faul e in via El Alamein ai mezzi dei soli operatori commerciali in direzione piazzale Martiri d’Ungheria.

Le cosiddette “operazioni di spunta” (assegnazione di postazioni libere a operatori commerciali) avverranno presso il piazzale antistante il Comando di Polizia Locale, in largo Monte Cervino, che sarà interessato dal divieto di sosta a partire dalle ore 6.