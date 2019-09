Trasporto Macchina di Santa Rosa, c’è il divieto sedie

Questo è quanto riportato nell’ordinanza n. 94 del 26/8/2019, a firma del sindaco Arena. Negli ultimi anni, in sede di definizione delle misure di sicurezza, congiuntamente ai responsabili della Prefettura e della Questura di Viterbo – si legge nell’ordinanza – è emersa la necessità di evitare un’incontrollata presenza di intralci che potrebbero ostacolare le vie di fuga per gli spettatori presenti lungo il percorso.

Non devono essere posizionati ostacoli fissi lungo il percorso della Macchina di Santa Rosa e in particolare si fa divieto di dislocare sedie e sgabelli, o di posizionare banchi di vendita ambulante o altri intralci lungo le strade e i marciapiedi che fiancheggiano il percorso stesso, dalle ore 15 fino a Trasporto avvenuto.

