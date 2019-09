Ginosa (Ta): evade dai domiciliari, catturato

I Carabinieri della Stazione di Ginosa, collaborati nella fase esecutiva dai militari motociclisti dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Castellaneta e della Stazione Carabinieri di Laterza, hanno arrestato, per evasione, un 18enne rumeno, residente a Ginosa.

I militari, durante un mirato servizio, hanno individuato e catturato il soggetto che, incurante della misura alla quel era sottoposto, si era allontanato dalla propria abitazione dove si trovava agli arresti domiciliari a seguito dell’arresto per i reati di detenzione e porto illegale di arma clandestina.

Il prevenuto, dopo un vano tentativo di fuga, è stato bloccato, tratto in arresto e, al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’A.G., tradotto presso la Casa Circondariale jonica.