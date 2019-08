Comparatori di prezzi: uno strumento a cui gli italiani non rinunciano

Hanno fatto il loro ingresso nel mondo di internet intorno al 2006 grazie agli Stati Uniti, per poi diffondersi a macchia d’olio anche in Europa. Oggi i comparatori di prezzi sono uno strumento di cui gli italiani non possono fare a meno. Sembra che i più utilizzati siano quelli che comparano tariffe per la fornitura di internet ma anche di luce e gas. Non sono però gli unici, considerato che si utilizzano anche per le vacanze, per l’abbigliamento, per assicurazioni e conti correnti, ma non solo.

In questo scenario strumenti come Qualeconviene si propongono come soluzioni utili per trovare ciò che si cerca a prezzo vantaggioso e secondo le proprie esigenze.

Se si pensa che il 56% dei consumatori digitali compra online almeno una volta al mese, la certezza che gli italiani si affidino ai comparatori di tariffe non è così strana, anzi. Si può considerare una regola che ormai sussiste da molto tempo.

Non c’è una differenza, almeno per il momento, di genere. Questi strumenti vengono utilizzati sia dagli uomini che dalle donne, anche se sembra che gli acquisti online siano effettuati soprattutto dai maschi in una percentuale del 61,3% contro il 38,7% delle donne. Dato che porta l’Italia a essere definita la nazione con la minore partecipazione femminile negli acquisti in rete.

Dati e preferenze degli italiani

Tra i consumatori italiani che fanno acquisti in rete, il 34,9 per cento utilizza sempre i comparatori di prezzi perché si sentono più sicuri di non sbagliare e certi di trovare soluzioni a prezzi vantaggiosi. Il 35,2 per cento li utilizza con molta frequenza e il 23,9 per cento ne fa spesso uso. Il 5,3 per centro li utilizza raramente e il restante 0,7 per cento, mai.

Questi dati mettono in risalto il fatto che si tratti effettivamente di strumenti dei quali gli italiani non possono fare a meno.

Anche tra gli italiani si possono distinguere tre diverse categorie di consumatori: gli intensivi, gli abituali e gli sporadici. Per meglio dire, gli intensivi rappresentano il 19% e sono quelli che fanno acquisti almeno una volta alla settimana, gli abituali sono il 57% e comprano almeno una volta al mese e, infine, gli sporadici che rappresentano il 24% sono quelli che acquistano su internet ogni tre mesi o meno.

La fascia d’età più attiva è quella tra i 35 e i 44 anni con una percentuale del 27%, seguita da quella che va dai 25 ai 34 con il 22,4%, seguita ancora da quella che va dai 45 ai 54 con il 20,9 per cento.

Gli strumenti utilizzati

In una società in cui la tecnologia si rinnova e muta a una velocità inverosimile, non stupisce che lo strumento protagonista non sia più il pc.

I vari dispositivi tecnologici come smartphone e tablet i hanno rubato la scena, complici la rapidità che permettono e la facilità di acquisto.

È un italiano su due a preferire lo smartphone per fare ricerche non soltanto di prodotti, ma anche di prezzi. Ciò conferma ancora una volta quanto siano preziosi i compratori di tariffe.