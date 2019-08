A Cinecittà World è ancora tempo di Cinevacanza. Ogni giorno 40 attrazioni, 6 show al giorno, 7 aree a tema, la Cinepiscina, la spiaggia e gli ombrelloni, e un fitto cartellone di eventi per tutti i gusti.

Due anteprime arricchiscono il programma: il 24 agosto alle 19 arriva al Teatro 1 del Parco divertimenti del Cinema e della Tv l’attesissimo Attacco al Potere 3, terzo capitolo della saga iniziata nel 2013. Dopo l’enorme successo dei primi due capitoli, con oltre 370.000.000 di dollari incassati in tutto il mondo, torna sul grande schermo Gerard Butler, nelle vesti dell’agente dei servizi segreti Mike Banning.

Una svolta inaspettata coinvolgerà il pubblico fino alla fine: sarà proprio Banning a trovarsi in fuga e braccato dalla polizia, accusato di essere un nemico dello Stato e l’autore di un tentativo di omicidio ai danni del Presidente degli Stati Uniti, interpretato da Morgan Freeman. Ad aiutarlo a scagionarsi troverà al suo fianco il padre, interpretato da Nick Nolte, new entry nel cast. Il film, distribuito da Lucky Red, uscirà nella sale il 29 agosto.

A settembre altro genere, stessa attesa. L’8 alle 16, sempre al Teatro 1, sarà la volta dell’anteprima nazionale Angry Birds 2, Nemici Amici per sempre, secondo capitolo della serie animata che si ispira al celebre videogame “Angry Birds”.

All’emergere di una nuova minaccia, che metterà in pericolo entrambe le loro

isole, Red, Chuck, Bomb e Grande Aquila recluteranno la sorella di Chuck, Silver, e si

uniranno alla squadra dei maialini per giungere a una tregua e creare un’improbabile

super squadra per salvare le loro isole.

Le due anteprime saranno gratuite per gli ospiti di Cinecittà World, fino ad esaurimento

posti. Dalla mattina presso il Cinecittà Shop sarà possibile ritirare il pass per assistere

alle proiezioni.