Salvini: “Al voto o governo nell’interesse degli italiani, Di Maio ha lavorato bene”

Così Matteo Salvini dopo l’incontro con il capo dello stato:

L’Italia non può permettersi di perdere tempo, oggi la via maestra non possono essere giochini di palazzo, governi contro. Ci sono solo le elezioni, la sovranità appartiene al popolo. Il presidente della Repubblica ha gli elementi per scegliere. Anche nei giorni più caldi del dibattito in Senato ho scelto di non rispondere agli insulti perché sarebbe irrispettoso rinnegare quel che abbiamo fatto, ritengo che Di Maio abbia lavorato bene nell’interesse di questo paese e agli insulti di altri non intendo rispondere. Mi interessa che gli italiani abbiano nei prossimi anni un governo che faccia.