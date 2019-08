Frosinone, nuovo decoro per la pubblica illuminazione

L’amministrazione Ottaviani, mediante l’assessorato ai lavori pubblici coordinato da Fabio Tagliaferri (con il responsabile del settore manutenzioni geom. Mauro Desiato e il referente geom. Salvatore Cirillo), sta realizzando una serie di interventi di riqualificazione della pubblica illuminazione sui punti luce dislocati sul territorio comunale. In particolare, le operazioni di restyling effettuate dalla società concessionaria sono attualmente previste sui lampioni posizionati su piazza VI dicembre e su viale Mazzini, fino all’area in prossimità del Parco del Matusa, mentre riguarderanno, nel corso dei prossimi mesi, l’intero territorio comunale. Gli operai sono al lavoro, dunque, per aumentare il decoro degli impianti pubblici, attraverso l’apposizione di nuove vernici e materiali impermeabili, tali da garantire, nel tempo, una maggiore resistenza agli agenti atmosferici e funzionalità a beneficio, anche, della sicurezza dei cittadini.