Firenze, Tramvia: allo studio i progetti di fattibilità per estendere le linee 2 e 4

Prevista la prosecuzione della linea 2 fino a Sesto Fiorentino e della futura linea 4 a Campi Bisenzio

Nell’ultima seduta della Giunta comunale sono stati decisi gli indirizzi che dovranno tenere i progetti di futura realizzazione in tema di trasporto tranviario. In particolare sono state analizzate le estensioni all’attuale linea 2 e alla linea 4 di futura realizzazione. Si è deciso infatti di procedere alla stesura del progetto di fattibilità tecnica ed economica della prosecuzione della linea T2 Vespucci dall’aeroporto a Sesto Fiorentino (con capolinea in viale dei Mille) e del secondo lotto della linea 4 (dalla Piagge a San Donnino e da San Donnino a Campi Bisenzio).

Per la linea 2 si è optato per un tracciato che passasse all’interno del Polo Scientifico Universitario come migliore soluzione funzionale, valutando la possibilità di un doppio binario nel sottopasso di viale dei Mille (Sesto F.) di cui uno in comune con il traffico veicolare. Si è deciso di destinare a parcheggio promiscuo un’area in prossimità del capolinea di viale dei Mille o di altre fermate terminali.

Per la linea 4 verso Campi Bisenzio, si è deciso di approfondire la possibilità di attraversare l’Autostrada A1 in corrispondenza di via Pistoiese (che prevede il passaggio da via Abruzzi) e di verificare la soluzione di tracciato nel tratto prossimo all’abitato di San Piero a Ponti alla luce della prevista realizzazione di un’area di sosta di interscambio autostradale da parte di Autostrade per l’Italia.