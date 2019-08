Del Rio: “Ambiente, fisco e salario le priorità per il contratto tra Pd e M5S”

Così Graziano Del Rio:

Il problema oggi è il lavoro: occorre abbassare il cuneo fiscale per i lavoratori, il salario minimo, la legge sulla rappresentanza. Abbassare il costo del lavoro è una priorità assoluta per le nostre imprese che stanno perdendo competitività. Per mettere un piedi un governo M5s-Lega si deve fare “un contratto scritto alla tedesca come tra Spd e Cdu, convocando le menti migliori per dare una impronta completamente diversa.