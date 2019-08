Renzi su Salvini: “Ha perso, lasci il Viminale”

Così Matteo Renzi sulla sua pagina Facebook:

Salvini ha provocato una crisi assurda. Ha chiesto un voto in Parlamento e ha perso. Il tabellone del Senato parla chiaro. In un Paese civile quando si perde una sfida politica, ci si dimette: fa male, lo garantisco, ma è giusto così. Salvini tiene troppo alla poltrona e al suo staff pagato dal contribuente: dunque non si dimette e torna sul taglio dei parlamentari che ancora ieri definiva “SalvaRenzi”: secondo me l’eccesso di mojito inizia a fare effetto. Chi gli vuole bene, lo faccia riposare. E poi lo faccia dimettere. Perché quando si perde, ci si dimette: io ci sono passato, so che fa male, ma è giusto così.

Vai a casa, omonimo. O in spiaggia. Ma lascia il Viminale, hai perso