Papa: “Mantenere accesa la lampada della fede”

E’ necessario vigilare continuamente “per cogliere il passaggio di Dio nella propria vita”. Papa Francesco lo dice oggi nella sua riflessione prima della recita dell’Angelus, commentando il brano del Vangelo di questa domenica (Lc 12,32-48) dove Gesù esorta i suoi discepoli con le parole: “Siate pronti, con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese”.

Pronti per il cammino

L’immagine delle vesti strette ai fianchi è quella del pellegrino pronto per il cammino e Francesco spiega:

Si tratta di non mettere radici in comode e rassicuranti dimore, ma di abbandonarsi, di essere aperto con semplicità e fiducia alla volontà di Dio, che ci guida verso la meta successiva. Il Signore sempre cammina con noi e tante volte ci accompagna per mano, per guidarci, perchè noi non sbagliamo in questo cammino così difficile.”

La vita di fede non è statica, prosegue, presenta sempre tappe nuove “che il Signore stesso indica giorno dopo giorno.