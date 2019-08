Morra: “La cruna dell’ago!”

Eravamo arrivati a 3 dei 4 necessari voti parlamentari per ottenere questa importante modifica della tradizione del potere partitocratico.

3 su 4.

Avremmo non solo ridotto la spesa per i Parlamentari, riducendo, che si ricordi, non solo la spesa per gli stipendi, ma anche quella per le successive pensioni, spesso definite vitalizi.

Avremmo anche un sostanziale scardinamento dei meccanismi di trasmissione del potere attraverso controllo del consenso. I vari boss locali, che controllano i pacchetti di voti sul territorio, perché sono già in politica da 20 anni almeno e gestiscono posti ed incarichi, avrebbero enorme difficoltà a trovare spazio in un Parlamento che perde un terzo dei componenti, e questo dovrebbe migliorare la qualità anche dei selezionati, considerando che spesso e volentieri alcuni parlamentari non sanno neanche cosa stiano votando, sempre che l’elettore intenda preferire chi garantisce testa e libertà e non il referente sul territorio di quel potere oppressivo che ha governato il paese così vergognosamente negli ultimi decenni.

C’eravamo quasi arrivati, e so io per primo che fare passare questa misura sarebbe stato rivoluzionario e traumatico al tempo stesso per il sistema.

Ma io ho fede, e voglio vedere il cammello che passa per la cruna dell’ago, e son convinto che i sogni, se ci si crede, possano avverarsi.

In alto i cuori!