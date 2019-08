Padova, il sindaco Giordani sul post del Ministro dell’Interno Salvini

“Capisco che in queste ore sta partendo l’ennesima campagna elettorale, che porterà a ogni genere di esagerazione e strumentalizzazioni su ogni cosa, ma Salvini se può lasci stare Padova.

Qui siamo tranquilli, la città lavora per il suo futuro e non sentiamo il bisogno di liti o di Ministri che denigrino la nostra bella Padova. Anzi se può, dato che è ancora Ministro degli Interni, dia una mano per garantire nei fatti sempre più sicurezza qua e non nei mezzi virtuali.

A Padova c’è una Giunta serena, coesa e civica.

Se cade il Governo ora i partiti si attaccheranno per mesi, ma lascino fuori la mia città dalla loro propaganda. Pensi il Ministro alle due giunte locali andate a gambe all’aria negli ultimi anni per troppa litigiosità e ai tumulti continui che caratterizzano quelle di alcune città venete ancora oggi. Qua non cerchiamo baruffe e andiamo avanti così. In bocca al lupo a lui per la campagna delle politiche de arriverà, noi continuiamo a lavorare per i padovani.”

Sergio Giordani