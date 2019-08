Frosinone: Coppa Italia allo Stirpe, sospesa la vendita di alcolici

L’amministrazione comunale, in occasione dell’incontro Frosinone-Carrarese di domenica 11 agosto, previsto per le ore 20.30 presso lo stadio comunale di Frosinone “Benito Stirpe”, ha emanato l’ordinanza relativa al divieto di vendita e somministrazione, da tre ore prima a due ore dopo la fine della partita, di bevande alcoliche a gradazione superiore a cinque gradi. Sono vietate, inoltre, vendita e somministrazione di bevande di altro genere nei contenitori originali (in specie bottiglie e lattine), consentendone la mescita esclusivamente in bicchieri di carta o plastica, a tutti gli esercizi pubblici interessati presenti nei dintorni dello stadio, compresi i punti vendita presenti all’interno dello stadio comunale Benito Stirpe. L’adozione del provvedimento è stata espressamente richiesta dalla Questura di Frosinone in ragione della tutela della pubblica incolumità.