Tav, De Petris: “M5s ha trasformato questione seria in farsa”

«Questo dibattito innescato da una mozione del Movimento cinque stelle che non impegna il governo e non nomina mai il presidente del Consiglio che ha deciso di proseguire i lavori della Tav e’ semplicemente una farsa. Arrampicandosi in questo modo sugli specchi il M5s svilisce una discussione seria come quella su un sistema dei trasporti realmente moderno e capace di ridurre l’impatto ambientale». Lo afferma, in una nota, la senatrice Loredana De Petris, presidente del gruppo Misto.

«In realtà – prosegue – lo strumento per un arbitrato sarebbe a disposizione, se si volesse evitare un’opera inutile, costosa e dannosa per l’ambiente. L’accordo firmato con la Francia dal governo Berlusconi nel 2004 è infatti palesemente iniquo. Ma il movimento Cinque Stelle, dopo aver bocciato nel marzo scorso la nostra mozione che chiedeva di muoversi in questo senso, oggi cerca solo, col gioco di prestigio della mozione che impegna solo il Parlamento, di mascherare l’ennesima resa e svendita dei suoi princi’pi ai diktat di Salvini».