Il Sindaco Metropolitano approva atto per la sistemazione del complesso di Santa Maria la Nova

Il Sindaco Metropolitano, Luigi de Magistris, ha approvato oggi una delibera che prevede un “Atto di Indirizzo” che autorizza la riattazione degli spazi nel complesso monumentale di Santa Maria la Nova in Napoli, nelle more e per i fini della realizzazione del Polo Museale della Città Metropolitana di Napoli.

Ricordiamo che la Città Metropolitana di Napoli è proprietaria di una serie di spazi e locali siti all’interno del complesso monumentale di Santa Maria La Nova in Napoli, complesso monumentale di rilevanza storica, architettonica e culturale. Il complesso comprende: il chiostro maggiore, ovvero i locali del piano terra, compreso l’ex-refettorio ora adibito a Sala Consiliare, il coro ligneo, parte del piano ammezzato, parte del primo piano, e tutto il secondo piano, nonché il piano sottotetto ed alcuni locali al piano seminterrato.

L’indirizzo, sollecitato dai Consiglieri Delegati Elena Coccia e Antonio Caiazzo, si pone l’obiettivo di valorizzare gli spazi del Complesso Monumentale di Santa Maria La Nova, sia in ragione delle funzionalità istituzionali dell’Ente, sia in relazione alla realizzazione di spazi espositivi della Città Metropolitana di Napoli, in virtù del particolare pregio e della specifica vocazione di detto complesso monumentale.