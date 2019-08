Firenze, il Teatro Puccini entra a far parte del patrimonio del Comune

L’accordo di cessione dell’immobile è stato firmato, tra il rappresentante dell’amministrazione comunale e Manifattura Tabacchi spa, società proprietaria del complesso monumentale.

Si avvia a compimento quanto previsto dal piano di recupero di questo gioiello dell’architettura razionalista, adottato nel dicembre dello scorso anno dalla giunta, che aveva portato in adozione anche la relativa variante al regolamento urbanistico, con rapporto ambientale. Un piano con effetti positivi su tutto il quartiere e non solo: sarà infatti costruito e ceduto al Comune un nuovo asilo nido e saranno realizzati parcheggi, giardini e piste ciclabili, oltre alla riqualificazione di strade e piazze della zona. Il piano prevedeva, appunto, anche la cessione al Comune del Teatro Puccini

La Manifattura Tabacchi è un luogo strategico per il futuro sviluppo della città, anche dal punto di vista culturale; e il Teatro è uno snodo essenziale. La trasformazione del complesso della ex Manifattura Tabacchi comporterà la nascita di un nuovo centro della città con funzioni direzionali, servizi e, con questo teatro, anche un polo di opportunità culturali aperto a tutta la città

Il teatro Puccini, il meno convenzionale rispetto al teatro del Maggio e della Pergola entra quindi a far parte del patrimonio comunale. Luogo aperto alle più varie discipline artistiche, alle diverse generazioni e culture, al servizio della comunità degli artisti e dei cittadini, il teatro è un luogo che affonda le sue radici nella Firenze operaia degli anni Quaranta e che ogni anno si rinnova con un’offerta culturale professionale e di qualità.

La gestione continuerà ad essere affidata all’Associazione Culturale Teatro Puccini, nata nel 2002 proprio a tal fine, e che lo ha reso una realtà sempre più conosciuta e importante anche a livello nazionale.