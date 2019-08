Autopubblicazione: cos’è e come funziona

Gli scrittori emergenti faticano spesso a trovare spazio con le principali case editrici italiane, sommerse da centinaia di manoscritti ogni anno. Sebbene la maggior parte dei testi di qualità vengano pubblicati, può capitare che la casa editrice si lasci sfuggire un buon lavoro e che il proprio scritto venga rifiutato.

Fortunatamente coloro che desiderano farsi conoscere nel mondo della scrittura non devono per forza essere pubblicati da una grande casa editrice per far leggere i loro lavori, ma possono anche sfruttare il self publishing. Grazie all’autopubblicazione potrai pubblicare il tuo libro ed iniziare a sponsorizzarlo per trovare dei lettori interessati. Se non sai come procedere, ti basta sapere che Print On Web ti aiuta ad autopubblicarti, mettendo a tua disposizione tutti gli strumenti di cui potresti avere bisogno prima di mandare il libro in stampa.

Cos’è il self publishing?

Con self publishing si fa riferimento alla scelta di pubblicare autonomamente il tuo libro. È possibile decidere di mettere in commercio sia gli ebook – copie digitali del tuo libro, che possono essere vendute ad un costo più basso – sia delle copie cartacee tradizionali.

Non sarà necessario ricorrere ad un editore e ricevere la sua approvazione per iniziare a vendere le copie del tuo libro, ti basterà investire su te stesso e credere nel tuo lavoro per avere la possibilità di trovare un pubblico di lettori interessati a leggere quanto hai scritto.

In Italia sempre più aspiranti scrittori decidono di investire su questa forma di pubblicazione ed alcuni di essi sono riusciti a raggiungere il successo ed hanno avviato la loro carriera facendo seguire diversi altri libri al primo pubblicato. In alcuni casi la pubblicazione senza editore ha fatto accrescere la fama degli autori ed ha fatto sì che questi venissero notati da alcuni editori italiani, portandoli così ad ottenere un contratto con una grande casa editrice.

Come funziona questo metodo di pubblicazione?

Il self publishing è molto semplice: ti basta preparare il file da mandare in stampa ed effettuare un rapido calcolo online del preventivo per capire qual è la spesa che dovrai sostenere per stampare. L’autopubblicazione è davvero per tutti, perché non bisogna avere un budget elevato a disposizione per poter iniziare, si può dare il via alla promozione del proprio libro anche con una spesa contenuta.

Il costo della singola copia dipende dalle tue scelte: qualità della carta, lunghezza del libro, copertina sono i principali elementi che incidono sul costo. Il self publishing viene scelto da molti anche perché non bisogna per forza stampare tante copie, si può iniziare anche con un numero ridotto. Sicuramente la stampa di più copie consente di risparmiare sul singolo libro, ma se non si ha un budget alto a disposizione si può partire anche con meno copie.

Con questo metodo di pubblicazione anche tu potrai iniziare a vendere il tuo libro, trovare lettori ed iniziare ad incassare i primi profitti. Sarai libero di fissare il prezzo di vendita e di scegliere tutti gli aspetti del tuo libro, senza dover sottostare alle imposizioni di un editore.