Ostiense, la Polizia Locale chiude noto ristorante vicino al Gazometro

E’ di questa notte l’operazione congiunta tra il Gruppo Tintoretto della Polizia Locale di Roma Capitale, il Commissariato Colombo, la Asl e l’ Ispettorato del Lavoro, volta a verificare la regolarità di alcune attività di ristorazione e di esercizi commerciali in zona Ostiense – San Paolo.

La chiusura di un noto ristorante

Disposta dalla Asl la chiusura di un noto ristorante in prossimità del Gazometro per gravi carenze igienico sanitarie, a causa della presenza di formiche nelle derrate alimentari, dell’assenza di pulizia dei locali, di perdite d’acqua dal soffitto della cucina, di raccoglitori di rifiuti e di spogliatoi non a norma. È stato trovato un ombrello al posto di un pannello di un controsoffitto mancante, per evitare che entrasse l’acqua piovana.

Il sequestro di prodotti alimentari

La Polizia Locale ha poi provveduto al sequestro di prodotti alimentari non etichettati, per

un totale di 2.000 euro di sanzioni. Due i lavoratori non in regola, 20 i contratti a tempo

determinato non regolari. La rilevazione della presenza dei dipendenti, inoltre, veniva

effettuata senza licenza attraverso impronta digitale.

Nel quartiere di San Paolo gli agenti hanno proseguito i controlli in un minimarket,

contestando al venditore il commercio di alcool dopo le 24, così come previsto anche dal

regolamento di polizia urbana, comminando sanzioni pari a circa 7 mila euro. Decine i

controlli di polizia stradale.