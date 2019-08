Domenica 4 agosto ingresso, visite guidate e attività educative gratuite per i residenti della Città metropolitana di Firenze

La Domenica Metropolitana di agosto si presenta come una ricca giornata di visite e attività. Ai giovani e agli adulti sono proposte le visite in Palazzo Vecchio, in Palazzo Medici Riccardi, al Museo Novecento con un focus sull’esposizione Solo. Gino Severini e il progetto Nati nel Novecento, al Forte Belvedere con le mostre temporanee A perfect day di Massimo Listri e My Land di Davide Rivalta. Ancora, il pubblico potrà prendere parte alle visite del Memoriale di Auschwitz, aperto al pubblico nel mese di maggio in piazza Bartali e di Torre San Niccolò, visitabile nel più ampio progetto di “museo diffuso” legato alla storia e all’architettura cittadina.

Per le famiglie con bambini si segnalano le attività Favola della tartaruga con la vela e In bottega, dipingere in fresco.

Si segnala l’accesso gratuito al Museo Zeffirelli – Centro internazionale per le Arti dello Spettacolo Franco Zeffirelli dalle h10 alle h18 (Piazza San Firenze 5, non è necessaria la prenotazione, tel. 055-2658435).

Si ricorda che tutte le visite guidate e le attività nei Musei Civici Fiorentini e in Palazzo Medici Riccardi sono gratuite per i cittadini residenti nella città metropolitana di Firenze e che la prenotazione è obbligatoria. All’atto della prenotazione è possibile riservare un solo appuntamento nel corso della giornata per un massimo di 5 persone.

Senza prenotazione sono gli accessi sono disponibili fino ad esaurimento posti per motivi di sicurezza: Museo di Palazzo Vecchio (orario 9/23), Torre di Arnolfo (orario 9/21, 30 persone ogni mezz’ora, ultimo accesso ore 20),Santa Maria Novella (orario 12/18.30*), Museo Stefano Bardini (orario 11/17), Fondazione Salvatore Romano (orario 13/17), Museo Novecento (orario 11/20), Cappella Brancacci in Santa Maria del Carmine (orario 13/17, 30 persone ogni mezz’ora, ultimo accesso ore 16.15), Museo del Ciclismo Gino Bartali (orario 10/16), Palazzo Medici Riccardi (orario 9/19), Torre San Niccolò (orario 17/20, 18 persone ogni mezz’ora, ultimo accesso ore 19.30), Forte Belvedere (orario 11/20).

Attenzione: le biglietterie chiudono un’ora prima dell’orario di chiusura. In caso di pioggia la Torre di San Niccolò e la Torre di Arnolfo resteranno chiuse al pubblico per motivi di sicurezza; a Palazzo Vecchio sarà accessibile il solo camminamento di ronda.