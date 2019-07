Salvini, Fornaro: “Non venire in aula è uno schiaffo al parlamento”

“Il Presidente della Camera Fico scrive al Governo che diversi gruppi della Camera, tra cui quello di LeU, chiedono al Ministro dell’Interno di venire a riferire sulla vicenda Savoini-Russia.

In una democrazia parlamentare come la nostra il Ministro risponde e concorda una data, come è sempre avvenuto nella storia dei rapporto tra Governo e il Parlamento.

Salvini, invece, neppure si degna di rispondere al Presidente della Camera con un gesto che offende tutti i deputati, nessuno escluso.

Non venire in aula non solo alimenta dubbi e sospetti sull’operato del Segretario della Lega, pro tempore Ministro dell’Interno, ma costituisce un precedente grave e inaccettabile di aperta violazione del principio democratico della divisione dei poteri”.

Lo scrive in una nota il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro