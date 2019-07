Firenze, Del Panta: “Occorrono nuovi incentivi per l’uso della bicicletta”

“Nella passata consiliatura era stata fatta una politica lodevole, da parte dell’amministrazione comunale, per incentivare l’uso della bicicletta. Una politica di mobilità sostenibile – ha detto il consigliere della Lista Nardella Marco Del Panta nel corso di un question time al quale ha risposto l’assessore Stefano Giorgetti – deve poggiare su due assi: il trasporto pubblico e incentivi all’uso della bicicletta. Chiunque usi la bicicletta è a conoscenza delle difficoltà che si incontrano nel trovare dei parcheggi in quanto le rastrelliere sono sepolte dai rottami. Spesso chi usa la bicicletta è costretto ad appoggiarla col lucchetto ai pali, cosa che è vietata. Il consigliere Giampiero Gallo, che nella passata consiliatura ha rivestito il ruolo di consigliere speciale del sindaco per l’uso della bicicletta, aveva promosso un’iniziativa per la geolocalizzazione delle rastrelliere e individuare i rottami per poi rimuoverli. Un’azione che ha anche dei profili giuridici delicati”.

“E’ stato costruito un percorso per la pulizia delle rastrelliere. E’ stato costituito un gruppo per la rimozione e visionare la rastrelliera. Questa attività è partita lo scorso febbraio ed ogni mese è dedicato ad un quartiere. Siamo partite dal quartiere 2, poi il quartiere 3 ed il quartiere 4. a Giugno ci siamo occupati del quartiere 1 escludendo il centro storico. A luglio lavoreremo proprio sulla zona del centro storico. I risultati sono stati buoni. 48 ore prima vengono apposti dei cartelli per avvertire che si procederà alla pulitura delle rastrelliere e vengono risistemate le parti mancanti o danneggiate. E’ in programma l’acquisto e la sistemazione di altre rastrelliere nei punti già identificati”.

“Dobbiamo puntare ad incentivare l’uso della bicicletta. Occorre aumentare l’uso di questo mezzo ecologico in una città delle dimensioni di Firenze, quasi del tutto piatta. Mi raccomando – conclude il consigliere Marco Del Panta – di comunicare chiaramente ai cittadini quando le rastrelliere vengono pulite”. (s.spa.)