La Sezione Bersaglieri “Adelchi Cotterli” visita il Quirinale

Mercoledì 17 luglio la Sezione Bersaglieri “Adelchi Cotterli” di Aprilia ha fatto visita al Quirinale.

Il gruppo composto da oltre 60 persone ha potuto ammirare le meraviglie custodite nei saloni

illustrate dalla gentilissima guida messa a loro disposizione .

Il presidente Edoardo Tittarelli ringrazia calorosamente gli uffici del quirinale per aver accettato la

richiesta di visita. “ Una bellissima esperienza – ha dichiarato Tittarelli – che ricorderemo sempre e

che ci inorgoglisce sia come bersaglieri che come cittadini di Aprilia.”