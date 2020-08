Aprilia, PaP: brucia la Laos, catastrofe ambientale

L’incendio che ha colpito l’azienda di stoccaggio e trattamento dei rifiuti Loas srl, già sotto inchiesta per degli sversamenti nei territori circostanti, ha sprigionato una nube tossica che sta mettendo a repentaglio la vita delle comunità e del territorio. Ci sono le solite gravissime responsabilità sulla vigilanza visto che il protocollo di autorizzazione del 2009 era scaduto e che all’interno dell’azienda presumibilmente si stoccava più rifiuti del consentito, ma quello che emerge sopra ogni cosa sono le responsabilità di una politica regionale e nazionale che ha tolto completamente dalla mano dello Stato la gestione dei rifiuti per farlo diventare un business da Far West, sregolato e redditizio, il cui l’unico obiettivo è fatturare sulle spalle dei territori e dell’ambiente.

Siamo a fianco degli e delle abitanti di Aprilia, basta con la devastazione ambientale, chi inquina deve pagare.