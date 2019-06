Aprilia in festa per il 3° Raduno dell’Associazione Nazionale Bersaglieri

Aprilia in festa domenica 23 giugno per il 3° Raduno provinciale dell’Associazione Nazionale

Bersaglieri. La manifestazione in concomitanza del 183° “Compleanno del Bersagliere” il cui

Corpo venne istituito il 18 giugno 1836 dal Re di Sardegna Carlo Alberto di Savoia su

“proposizione” del Capitano Alessandro La Marmora.

L’evento organizzato dalla sezione Bersaglieri “A. Cotterli” di Aprilia ha assunto carattere regionale

con la presenza di ben 18 labari delle Sezioni A.N.B. e di centinaia di bersaglieri provenienti dalla

provincia di Latina e da tutto il Lazio.

Grande partecipazione del pubblico che nonostante il caldo intenso ha assistito al la manifestazione

che ha avuto inizio nella mattinata intorno alle ore 10 con il raduno dei fanti piumati in Piazza dei

Bersaglieri presso il monumento ai Bersaglieri d’Italia. A seguire la tradizionale cerimonia

dell’alzabandiera e la benedizione impartita dal Monsignor Franco Marando, Parroco della Chiesa

di San Michele Arcangelo e Santa Maria Goretti.

Il corteo dei Bersaglieri ha poi sfilato in direzione del monumento ai Caduti in piazza della

Repubblica per la deposizione della corona d’alloro.

I Bersaglieri a passo di corsa hanno successivamente raggiunto Piazza Roma dove si sono esibite la

Fanfara di Valmontone e la Fanfara “Adelchi Cotterli” diretta dal Maestro Ildo Masi. È stata

premiata Alessandra Moraggi alunna dell’Istituto Comprensivo “Garibaldi” di Aprilia il cui disegno

è stato apposto sulla locandina dell’evento: in preparazione della manifestazione gli alunni degli

Istituti Comprensivi erano stati coinvolti dall’A.N.B. apriliana in un concorso per elaborare la

locandina.

Al raduno hanno partecipato rappresentanti delle Associazioni d’Arma e Combattentistiche della

provincia di Latina tra cui Unirr, Alpini, Aeronautica, Marinai d’Italia, Guardia di Finanza e

rappresentanti della Croce Rossa Italiana. Presente il responsabile provinciale della A.N.B. Fulvio

Gradevole. Ha partecipato il Sindaco di Aprilia Antonio Terra con alcuni rappresentanti

dell’Amministrazione Comunale tra cui l’Assessore alla Cultura Elvis Martino, l’Assessore ai

Lavori Pubblici Luana Caporaso e il Presidente del Consiglio comunale Pasquale De Maio; presente

il Generale Rino De Vito.

Il raduno si è concluso con la cerimonia del passaggio della “Stecca” al comitato organizzatore del

prossimo raduno annuale, la sezione A. N. B. di Borgo Sabotino.

Il presidente della Sezione bersaglieri “A.Cotterli” di Aprilia Edoardo Tittarelli esprime un cordiale

ringraziamento all’amministrazione comunale, ai soci, simpatizzanti ed alle associazioni che hanno

partecipato al raduno e si sono prodigate per la splendida riuscita dell’evento, tra cui “Avis” e “The

Factory 1944”.

Il presidente della sez. A.N.B. “Adelchi Cotterli” bersagliere Edoardo Tittarelli

( foto dalle pg Facebook di Edoardo Tittarelli, Andrea Parisella, Domenico Russo, Elisa Bonacini,)