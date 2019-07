Biglietto Ataf, sul bus e con carta di credito

Una rivoluzione nel segno della facilitazione e della semplicità, un modo nuovo di acquisire il titolo di viaggio direttamente sul bus delle linee Ataf &Linea senza maggiorazione di prezzo.

È attivo da giovedì 18 luglio, su tutti i 355 autobus di Ataf e sui 15 di Busitalia (Gruppo FS Italiane) dei servizi Volainbus (Firenze-aeroporto Amerigo Vespucci )e The Mall outlet, il nuovo sistema di pagamento cashless per l’acquisto dei biglietti a bordo. Il servizio è attualmente disponibile per i possessori di carte di pagamento contactless dei circuiti Mastercard, Maestro, Visa e V Pay e andrà a pieno regime da agosto.

Come funziona: semplicemente avvicinando la carta di pagamento contactless alla scatola verde del validatore si può acquistare il biglietto Ataf&Linea valido 90minuti al consueto prezzo di

€ 1,50. In caso di verifica di possesso del titolo di viaggio, da parte del personale incaricato, il passeggero dovrà comunicare le ultime quattro cifre della carta di pagamento utilizzata per l’acquisto.

Acquisti multipli: Per chi viaggia in gruppo sono possibili degli acquisti multipli, acquistando contemporaneamente fino ad un massimo di 5 biglietti Ataf&Linea. Dopo l’acquisto del primo biglietto occorrerà premere l’icona “Add Passenger” e avvicinare nuovamente la carta di pagamento al validatore e ripetere questa operazione per ciascun passeggero aggiuntivo.

Con carta di pagamento è possibile acquistare a bordo (massimo quattro biglietti) il ticket Volainbus alla tariffa ordinaria di Euro 6,00; e il biglietto The Mall alla tariffa ordinaria di Euro 7,00.