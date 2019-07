Sciacca (AG): due arresti per detenzione e spaccio

Continuano i controlli del territorio messi in atto dai Carabinieri del Comando Provinciale di Agrigento, durante queste calde sere d’estate e soprattutto nei luoghi della movida. Ieri sera l’equipaggio di una pattuglia dei Carabinieri, durante il normale servizio, ha notato “movimenti strani”, in un angolo più discreto di una strada del centro. In pochi istanti i militari hanno capito cosa stava succedendo. Una cessione di stupefacente. Gesti rapidi, mentre lo spacciatore e i due soggetti, guardinghi e accorti, si allontanano in direzioni diverse. Accortisi della gazzella dei Carabinieri i giovani assuntori e lo spacciatore si danno a precipitosa fuga rifugiandosi in un’abitazione nelle vicinanze. All’interno, i Carabinieri trovano anche altri due complici, molti panetti di hashish e droga già confezionata e pronta per essere venduta, per un totale di oltre un chilo di sostanza stupefacente.

Tutti giovani. Due sono stati arrestati e un terzo denunciato a piede libero. Per i due arrestati la Procura di Sciacca ha disposto la misura degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto che si terrà nei prossimi giorni. Gli assuntori, sono stati identificati e segnalati alla Prefettura per l’uso di sostanze stupefacenti.