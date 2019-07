Un’ E-state fanta… scientifica a BiblioteCaNova Isolotto!

Se desiderate evadere dalla calura estiva e dalla monotonia della città, se sognate di raggiungere lo spazio profondo, a 50 anni dall’allunaggio, vi aspettano quattro imperdibili appuntamenti serali con proiezioni cinematografiche dedicate all’esplorazione dell’universo!

giovedì 1 agosto – ore 20.30

Houston abbiamo un problema! Ricostruzione romanzata ma non troppo di un evento che emozionò l’America nell’aprile del 1970. La navicella Apollo 13, con tre astronauti americani a bordo, si dirige verso la Luna, ma un guasto tecnico costringe i tecnici della NASA a Houston a improvvisare un piano d’emergenza per fare rientrare i suoi uomini. Per tutti e bambini dai 9 anni

martedì 6 agosto – ore 20.30

Il futuro attraverso i ricordi. La Terra è stata devastata da una guerra nucleare che gli umani hanno vinto contro gli invasori alieni. La Luna è stata distrutta e questo ha causato terremoti, tsunami e diversi sconvolgimenti che hanno reso il pianeta una landa desolata. Una corte marziale manda un soldato veterano in un distante pianeta dove deve distruggere i sopravvissuti di una razza aliena. L’arrivo di un inaspettato viaggiatore lo porterà a domandarsi cosa conosce del pianeta, della sua missione e di se stesso. Per tutti e bambini dai 10 anni

martedì 20 agosto – ore 20.30

Una stellare voglia di tornare a casa. Due astronauti sopravvivono a un terribile incidente ma si trovano da soli, senza shuttle, a fluttuare nello spazio. In missione a bordo dell’Explorer, l’astronauta Matt Kowalski e la dottoressa Ryan Stone, esperta di ingegneria medica, cercano di sopravvivere alla distruzione della navicella sulla quale si trovavano. Per tutti e bambini dai 10 anni

martedì 27 agosto – ore 20

Farsi in quattro per lavorare sulla luna… Un astronauta in completa solitudine inizia ad avere delle allucinazioni al termine di un’operazione andata male. Lasciato solo con i suoi pensieri nello spazio desolato della Luna ad estrarre energia dalle rocce, Sam incontrerà se stesso. Per tutti e bambini dai 10 anni

A cura dei Volontari del Servizio Civile Universale presso BiblioteCaNova Isolotto. Ingresso libero