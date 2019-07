Gotor: “Bussetti pensi a cattedre scoperte, non a istruzione padana”

“Si annuncia – e lo denunciamo in anticipo – il problema delle cattedre scoperte per l’inizio del nuovo anno scolastico. Il ministro Bussetti invece di concentrarsi sulla nuova istruzione padana e basta dovrebbe dire alle famiglie di tutte le regioni italiane, e non solo a quelle che gli stanno a cuore, cosa intende fare per affrontare questo grave disagio che esploderà il prossimo 1 settembre”. Lo scrive in una nota stampa il responsabile nazionale Scuola e Università di Articolo Uno, Miguel Gotor. “Un problema – prosegue Gotor – che sarà acuito dall’aumento dei pensionamenti per quota 100. Le graduatorie ad esaurimento stanno finendo ma i docenti precari restano bloccati nelle graduatorie di istituto. Il sistema di reclutamento congegnato si rivela insufficiente e deve essere modificato per rispondere alle esigenze degli studenti e delle famiglie che hanno bisogno di insegnanti certi e stabili che assicurino la continuità didattica”. “Servono dunque nuovi concorsi ma, per affrontare l’emergenza alle porte, anche l’immissione in ruolo dei docenti già inseriti nelle graduatorie di merito e dei precari con tre anni di esperienza già inseriti nelle graduatorie di istituto”, conclude Gotor.