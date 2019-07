Firenze, Tramvia: apre la nuova fermata “Redi”

Da lunedì 15 luglio entra in funzione la tredicesima fermata della T2 Vespucci. Si tratta della fermata “Redi” che non era in funzione perché mancante delle rampe e degli accessi previsti nell’ambito del progetto della Stazione dell’Alta velocità. I lavori, effettuati nelle settimane scorse da Tram Spa, hanno comportato la realizzazione di un nuovo percorso di collegamento la strada e la fermata con un doppio accesso dal marciapiede: da un lato una scala dall’altro una rampa ad uso sia dei portatori di disabilità sia da chi vuole portare la bici sul tram.