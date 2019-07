Di Maio: “Sulla Flat Tax non solo è sì, ma facciamola anche prima”

Così Luigi Di Maio sulla sua pagina Facebook:

Sulla Flat Tax non solo è sì, ma facciamola anche prima di settembre se il piano della Lega è già pronto. Basta che aiuti le famiglie normali e non si facciano scherzetti agli italiani. Per anni abbiamo avuto governi che davano 1 e toglievano 10. Il gioco delle tre carte no, ma sono fiducioso.

Dopo di che, per quanto riguarda la partecipazione dei sindacati al tavolo con Siri affar loro. Se vogliono trattare con un indagato per corruzione messo fuori dal governo, invece che con il governo stesso, lo prendiamo come un dato. E ci comportiamo di conseguenza.

Ora ho capito perché alcuni sindacati attaccano la nostra proposta sul salario minimo (per tutti stipendi di almeno 9 euro lordi l’ora), quando abbiamo milioni di lavoratori sfruttati e sottopagati.

Parlino pure con Siri, parlino pure con chi gli vuole proteggere le pensioni d’oro e i privilegi.

Hanno fatto una scelta di campo, la facciamo pure noi!

Per quanto mi riguarda, basta recite, pensiamo a governare!