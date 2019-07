Bisaccia (AV), sequestrata area adibita a discarica di 8mila metri quadrati

I Carabinieri della Stazione Forestale di Lacedonia, con l’ausilio di personale della Stazione Forestale di Volturara Irpina, del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Sant’Angelo dei Lombardi e del Gruppo Carabinieri Forestale di Caserta specializzato nell’utilizzo di strumentazione per la rilevazione dei campi magnetici (geomagnetometro), hanno rinvenuto in prossimità di un’area agricola ubicata poco distante dal centro abitato di Bisaccia, una discarica interrata.

Il sito è stato individuato anche a seguito di un sorvolo, effettuato nei giorni precedenti dai militari operanti nel corso di preliminari indagini, con l’ausilio di velivolo del 7° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pontecagnano (SA), che consentiva di visualizzare anomalie morfologiche del terreno oggetto di indagine.

Prima di procedere alle operazioni, sono state eseguite verifiche da parte del Nucleo N.B.C.R. (Nucleare – Biologico – Chimico – Radiologico) dei Vigili del Fuoco di Avellino.

Nell’area oggetto degli accertamenti è stata riscontrata la presenza di rifiuti interrati. Sulla scorta degli elementi emersi, i Carabinieri Forestali hanno quindi proceduto a porre sotto sequestro l’area, avente un’estensione di circa 8mila metri quadri (corrispondente all’estensione di un campo di calcio).

Le risultanze dell’indagine che saranno restituite dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, potranno rivelare ulteriori elementi utili sia in ordine alla natura e consistenza dei rifiuti interrati sia alla profondità degli starti del sottosuolo interessato.