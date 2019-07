Ostia, arrestate 5 persone e sequestrati quasi 130 kg di droga

I Carabinieri di Ostia hanno concluso un’altra articolata attività di controlli a tappeto sul litorale, con numerosi servizi finalizzati alla prevenzione e alla repressione di reati predatori e in materia di stupefacenti. Le attività hanno visto l’impiego di oltre 60 Carabinieri unitamente al personale dei reparti specializzati del Nucleo Cinofili Carabinieri di Santa Maria di Galeria, con le unità cinofile per la ricerca della droga, e del Raggruppamento Aeromobili Carabinieri di Pratica di Mare, con l’elicottero dell’Arma per l’ampia visione dall’alto.

L’operazione, che si è concentrata nelle piazze di spaccio di Ostia Ponente (piazza Gasparri e zona Idroscalo), Tor San Michele, il centro e il lungomare, per proseguire poi nell’entroterra, ha consentito di arrestare 5 persone, di denunciarne 1 e di sequestrare quasi 130 chili di droga e armi clandestine.

Gli arresti

In tale contesto, infatti, è stato individuato un uomo, notoriamente disoccupato, che da qualche giorno aveva iniziato a tenere uno stile di vita molto al di sopra delle sue possibilità economiche; è stato proprio questo che ha indotto i Carabinieri a iniziare il monitoraggio dei suoi movimenti. Ieri la perquisizione della sua abitazione ha consentito di scovare quasi 130 kg. tra hashish e marijuana, pistole (di cui una con la matricola abrasa e una rubata nel luglio 2015 a Roma) corredate dalle relative munizioni, oltre 10.000 euro di denaro contante provento dell’illecita attività, una macchinetta conta-banconote nonché tutto il materiale per la pesa ed il confezionamento della droga. Il pusher è stato immediatamente arrestato e trattenuto in caserma in attesa dell’udienza di convalida, mentre quanto rinvenuto è stato sequestrato.

È stato altresì arrestato un 47enne, conosciuto agli Uffici e già affidato in prova ai servizi sociali a seguito di reati in materia di stupefacenti. Nel corso di un rituale controllo effettuato nell’abitazione del malfattore, i Carabinieri hanno rinvenuto all’interno del suo giardino 21 piante di marijuana. Il pusher dal “pollice verde” è stato così sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa delle decisioni del magistrato, mentre la sua piccola coltivazione è stata sequestrata.

I Carabinieri di Ostia hanno anche arrestato, su disposizione della Corte d’Appello di Roma, una donna 33enne cubana. L’arresto è stato reso possibile a seguito delle indagini poste in essere dai citati militari, che hanno consentito di identificare la donna quale responsabile di una violenta rapina ad un pensionato, perpetrata alcuni giorni prima ad Ostia. Il magistrato, condividendo pienamente con i risultati dell’attività investigativa dei Carabinieri, ha disposto l’immediato arresto della delinquente, che è stata ristretta presso la casa circondariale di Roma Rebibbia.

Sempre in carcere sono finiti altri 2 uomini, con trascorsi penali alle spalle. Il primo, già

agli arresti domiciliari, era stato arrestato alcuni giorni prima dai Carabinieri che lo

avevano sorpreso all’esterno della propria abitazione; nei suoi confronti il magistrato ha

disposto l’immediata traduzione presso la casa circondariale di Roma Rebibbia.

Il secondo, che già si trovava in carcere per altra ragione e che nei mesi precedenti era

stato arrestato –in due differenti occasioni– per detenzione ai fini di spaccio di sostanze

stupefacenti, ha visto aggravarsi la propria posizione, cumulando un ulteriore ordine di

carcerazione.

Una denuncia a piede libero

A piede libero, invece, è stato denunciato un giovane studente, che si trovava già sotto la

lente d’ingrandimento dei Carabinieri, sorpreso all’interno della propria abitazione con

numerose dosi di marijuana, tutto il materiale occorrente per il confezionamento dello

stupefacente e circa 600 euro in contanti. Il giovane, che allo stato risultava incensurato,

è stato così denunciato in stato di libertà, mentre la droga, il denaro contante e i restanti

materiali rinvenuti, sono stati sequestrati.

I posti di blocco

I numerosi posti di controllo alla circolazione stradale, attuati anche nella notte sulle arterie

principali e secondarie hanno consentito di controllare 142 veicoli, identificare 281 persone,

segnalandone 3 alla Prefettura di Roma per l’uso personale dello stupefacente. Sono state

rilevate, altresì, molteplici infrazioni al Codice della Strada nel cui ambito venivano ritirate

le patenti di guida a 4 giovani che si erano messi alla guida in stato di ebrezza alcoolica e ad

un’automobilista che è stato anche denunciato alla Procura della Repubblica di Roma,

“pizzicato” con un tasso alcoolemico pari a 1,5 grammi/litro e, pertanto, di molto superiore

a quello consentito (0,5 grammi/litro); immediato è stato il sequestro del veicolo e la

sospensione della patente.