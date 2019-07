Fondi Russi alla Lega, Fratoianni: “Altro che ‘prima gli italiani’”

«O minacce di querela ai giornalisti autori delle inchieste degli ultimi mesi sui presunti rapporti opachi tra esponenti della Lega e rappresentanti russi oppure battutine ironiche nei confronti di coloro che chiedono chiarezza». Lo afferma Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana. «Capisco il nervosismo dell’attuale ministro dell’interno per una vicenda che appare inquietante – prosegue l’esponente della sinistra – ed ancora avvolta in troppi misteri e che coinvolgerebbe uomini della Lega a lui vicini».

«Tuttavia – prosegue – di fronte ad una vicenda cosi clamorosa, è un po’ pochino, serve ben altro, se pensiamo che addirittura nella vicina Austria, l’amico di Salvini, il vicecancelliere Strache coinvolto in una vicenda piu o meno simile di fondi russi, è stato travolto e si è dovuto dimettere dall’incarico ed oggi è sotto inchiesta per alto tradimento. Gli italiani hanno diritto di sapere – conclude – la verità fino in fondo. Sarebbe davvero singolare scoprire di aver dato fiducia, in nome del ‘prima gli Italiani’, a qualcuno che rischia di mettere in mani straniere il futuro del Paese».