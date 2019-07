Fiumicino, riaccendiamoilFaro: iniziativa Urban Clean Up Day

Non solo scritte da ricoprire: dopo l’assemblea pubblica di lunedì 8 luglio, che si è svolta alla

presenza del Sindaco Montino, di alcuni cittadini e di tante realtà locali che hanno aderito

all’iniziativa, si è deciso che durante l’evento alcuni volontari provvederanno anche al

raccoglimento di cicche e plastiche abbandonate.

La grande mobilitazione scatta alle 17.00 davanti alla Sede Comunale di via Carlo Alberto della

Chiesa, 78 a Fiumicino, dove i volontari verranno divisi per squadre ognuna delle quali lavorerà

su una delle cinque zone previste.

Due gruppi provvederanno al ricoprimento delle scritte su via delle Meduse e all’inizio della

nuova pista ciclabile in via Lungomare della Salute (fronte ex Piazzale Mediterraneo).

Altre due squadre verranno posizionate in via del Serbatoio e su via delle Ombrine, mentre un

quinto gruppo partirà da via Torre Clementina per raccogliere cicche e plastiche abbandonate

sul marciapiede.

Guanti, buste biodegradabili, pennelli, smacchiatore, secchi di vernice, saranno l’identikit del

volontario a cui verrà data anche una fascetta colorata da indossare durante la pulizia.

“L’iniziativa, nasce dall’esigenza di voler dare una risposta forte e concreta e con una forte

valenza culturale a tutti quegli atti di inciviltà a cui spesso assistiamo nella nostra città” –

spiegano i membri del comitato RiaccendiamoIlFaro. “Mobilitarsi e capire che tutti noi

possiamo fare qualcosa per vivere meglio nel posto dove siamo, è un primo passo per costruire

una società più civile ed accogliente”.

Concludono i ragazzi del Comitato, “ringraziamo il Comune di Fiumicino, le associazioni, i

comitati locali e tutti quei cittadini che hanno deciso di supportarci aderendo all’iniziativa di

martedì 16 luglio. Vi aspettiamo numerosi!”