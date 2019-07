Di Maio sui lavoratori della Comital

Così Luigi Di Maio sulla sua pagina Facebook:

Questi sono i lavoratori della Comital, sono felice che abbiano trovato il tempo di venirmi a salutare.

Il 31 ottobre ero venuto a Torino per incontrarli a un tavolo in Regione Piemonte che avevamo convocato anche se la vertenza non era di competenza del Mise. La nostra attenzione e il nostro impegno sono sempre stati massimi.

Alla fine, grazie al lavoro del ministero, siamo finalmente riusciti a salvare i loro posti di lavoro. Avanti così!

Un grazie va ovviamente a tutti i portavoce nazionali e regionali, senza di loro non sarebbe stato possibile!