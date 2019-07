Fico: “Le sfide vanno affrontate come una comunità”

Così il presidente della camera sulla sua pagina Facebook:

Quando ci sono grandi aziende che stringono patti con lo Stato e sindacati, quei patti vanno rispettati. Sempre. Perché ci sono in gioco i diritti e la dignità dei lavoratori, il tessuto economico e sociale di un territorio. Per questo occorre che la società tutta sia coesa nel pretendere il rispetto di questi accordi. L’ho ricordato oggi alla conferenza nazionale della Cisl.

Tutte le sfide che abbiamo davanti- e in particolar modo quelle che riguardano il mondo del lavoro e i suoi rapidi cambiamenti – devono essere affrontate come una comunità, con lungimiranza e attenzione alle future generazioni, avendo sempre presente che non va lasciato indietro nessuno.