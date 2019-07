Mediterranea, l’armatore Metz: “Pronti a querelare Salvini”

Dopo Carola Rackete, la capitana della Sea Watch, anche la Ong Mediterranea vuole querelare il ministro dell’Interno Matteo Salvini, che aveva definito l’eqipaggio del veliero Alex “complici dei trafficanti di esseri umani”: “Voglio un processo in cui si verifichi se sono uno scafista come dice lui; se non lo sono, Salvini diventerà un finanziatore involontario di Mediterranea”, dice a Radio Capital l’armatore di Mediterranea Alessandro Metz. “Spero non voglia scappare anche da questo processo”, ha aggiunto.