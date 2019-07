Bari, due arresti per droga e due arresti per furto

I militari della Compagnia di Bari Centro hanno arrestato un 46enne, trovato in possesso di 100 dosi di “eroina”, 25 dosi di “cocaina”, 720 grammi di hashish e 60 grammi di marijuana oltre a materiale idoneo al confezionamento. I militari, da giorni sulle sue tracce, hanno aspettato il momento opportuno per intervenire, mentre si trovava all’interno di un box di un garage. Nel corso della perquisizione i militari, infatti, si sono trovati di fronte ad un vero e proprio bazar della droga con numerose dosi pronte ad essere cedute e tutto il materiale per il confezionamento. La droga e tutto il materiale veniva sequestrata e posta a disposizione della competente A.G. La stessa Autorità Giudiziaria disponeva che l’arrestato venisse ristretto presso la Casa Circondariale di Bari, in attesa di giudizio.

Contestualmente, i militari del Nucleo Radiomobile procedevano all’arresto di:

un 31enne sorpreso mentre cedeva 3 involucri contenenti sostanza stupefacente tipo “cocaina” ad un giovane residente in provincia, previo corrispettivo della somma di 30,00 euro. Su disposizione della competente A.G., l’arrestato veniva sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa di giudizio, mentre l’acquirente veniva segnalato alla locale Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti;

un. 45enne ed un 53enne, entrambi del quartiere Libertà, sorpresi, grazie ad una segnalazione al 112, in sella a due biciclette appena asportate dall’area di parcheggio di un condominio. L’immediata perquisizione personale permetteva di rinvenire vario materiale da scasso, sottoposto sequestro. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario. Gli arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.