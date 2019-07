Un “rinnovato modo di vivere il mondo, per dargli futuro, per custodirne la bellezza e l’integrità per il bene di ogni vivente”, perché oggi “sono i poveri a pagare il prezzo più alto delle devastazioni ambientali”. È quanto auspica Papa Francesco in un Messaggio al II Forum delle Comunità Laudato si’, oggi ad Amatrice sul tema: “Pianeta Amazzonia”.