Di Maio sulla nuova avventura della Isotta-Fraschini

Qualcuno dei nostri nonni la ricorderà e con loro sicuramente gli appassionati di motori, ma questa è una bella notizia per tutti. La Isotta-Fraschini torna a produrre automobili, più precisamente supercar elettriche. Pensate che aveva chiuso da 70 anni. Un marchio milanese, ma che rinascerà nella “Motor Valley” emiliana, dove continueranno a investire in ricerca anche altri grandi marchi come Ferrari, Lamborghini e Vrm, prevedendo centinaia di nuove assunzioni di alto livello. Questi sono segnali positivi, che ci dicono che grazie all’innovazione l’Italia può davvero ripartire.