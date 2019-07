X Municipio, Marsella: “Interrogazione contro nuovo centro d’accoglienza Roma”

Il consigliere del X Municipio Luca Marsella ha presentato oggi un’interrogazione contro la possibile apertura di un centro di accoglienza in via Bocchi ad Acilia. “Parliamo – spiega Marsella – di un centro di proprietà del Vicariato dove sono ospitate madri in difficoltà nell’ambito di un progetto sociale che terminerà entro fine mese.

La destinazione futura di questo centro sembra possa essere un centro d’accoglienza, l’ennesimo in periferia, che potrebbe ospitare addirittura 100 immigrati, in un quartiere che conta già diverse problematiche. Da consigliere ho già presentato un’interrogazione urgente e sono pronto a dare battaglia in aula, come sempre – ha concluso Marsella – dalla parte degli italiani”.