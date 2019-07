Palermo, Polizia municipale: sanzioni per abbandono rifiuti

29 i cittadini sanzionati ieri dalla polizia municipale per aver conferito i rifiuti in maniera irregolare. Gli agenti in abiti civili e auto civetta hanno controllato alcune zone tra cui via del Levriere, Mondello, Partanna, Lussorio Cau, via Villagrazia, viale Regione Siciliana e via Imperatore Federico a caccia di trasgressori.

Nel dettaglio sono stati 22 i verbali da 166 euro per conferimento fuori orario, uno da 333 euro per abbandono di ingombrante e 6 per irregolarità nel conferimento dei rifiuti differenziati.

Dall’emissione dell’ordinanza che istituisce la task force per contrastare il fenomeno dell’abbandono incondizionato dei rifiuti con l’aumento delle pattuglie le sanzioni sono 174.