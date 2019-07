Arena del Fuenti: sold out per Toni Servillo

Sold out per l’appuntamento di venerdì 5 luglio alle ore 21 all’Arena del Fuenti di Vietri sul Mare, che vede come protagonista della rassegna “Passaggio a Sud-Ovest” il grande attore pluripremiato Toni Servillo in “Servillo legge Napoli”. Servillo, vincitore di 5 David di Donatello, 4 Nastro d’Oro, 3 Ciak d’Oro e 2 European Film Awards, senza tralasciare l’Oscar come migliore film straniero assegnato a “La grande bellezza” di Paolo Sorrentino che lo ha visto protagonista assoluto della pellicola, solo per citare alcuni dei numerosi riconoscimenti che gli sono stati assegnati nel corso della carriera, presenta al pubblico un sentito omaggio alla cultura partenopea, che l’attore rende unico, immergendosi nella sostanza verbale di dieci poeti e scrittori che di Napoli hanno conosciuto bene la carne e il cuore. Ed ecco rivivere, nella produzione Teatri Uniti, i grandi classici del Novecento ma anche gli autori contemporanei: Salvatore Di Giacomo, Eduardo de Filippo, Ferdinando Russo, Raffaele Viviani, Mimmo Borrelli, Enzo Moscato, Maurizio De Giovanni, Giuseppe Montesano, Antonio De Curtis, Michele Sovente. La rassegna “Passaggio a Sud-Ovest” porta le sigle di due direttori artistici: Peppe Servillo e Michelangelo Busco.