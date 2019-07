Terracina, arriva il Festival dello Street Food dal 4 al 7 Luglio

Si avvicina l’apuntamento con il Festival dello Street Food di Terracina. Dal 4 al 7 Luglio in Via Bachelet soffierà un tornado di colori, gusto e divertimento contagioso tanto da trasformare la splendida Terracina nella capitale del cibo da strada del Mediterraneo. La Typical Truck Street Food ha selezionato per la tappa di Terracina ben 22 Street Chef che all’interno dei loro coloratissimi ristoranti su ruote e roulotte vintage prepareranno il meglio del gourmet on the road. A due passi dal mare gli Street Chef a bordo delle loro cucine su ruote prepareranno in maniera rigorosamente espressa cibi da leccarsi i baffi per tutti i gusti.

Un evento indimenticabile che gode del patrocinio dell’amministrazione comunale rivolto all’intera famiglia. Materie prime selezionate provenienti da tutto lo stivale verranno trasformate, a due passi dal mare, in piatti entusiasmanti. L’offerta gastronomica sotto le stelle che la Typical Truck Street Food ha preparato per Terracina è deliziosa: all’interno del villaggio si potranno degustare primi piatti della tradizione e stuzzicanti novità gastronomcihe.

Secondi ricchi di gusto e contorni succulenti. Cibi per vegani e panini per i palati forti e coraggiosi. Non mancheranno portate internazionali e dolci di vario genere. Il Festival dello Street Food sarà caratterizzato anche da moltissimo sano divertimento: street band, giocoleria e spettacoli itineranti arricchiranno la quattro giorni di Terracina. Spazio anche per i più piccoli con laboratori, truccabimbi, palloncini e tanti giochi da fare in famiglia.

Il menù

Cuoppo di pesce fritto (Sfizio Capitale), Panino con scottona sfilacciata (AO!), Hamburger di

chianina (Griddled), Panini con carne di bufala e burratina (La Gallina al volante), Olive e

cremini ascolani (Oliva Time), Hamburger e Hot-dog gourmet (Food Family), Tiramisù

espresso (Cookie Jam), Panino con polpo arrosto (L’Apulia), Cucina tipica siciliana (Bontà

siciliane), Pasta mantecata nella forma di parmigiano e fritti in vari gusti (I butteri), Cucina

tipica vietnamita (Banh-Mi), Birra artigianale cruda tedesca (Landshuter Brauhaus),

Bombette, pucce, focaccia e specialità pugliesi ( Sapori di Puglia), Arrosticini di pecora,

carciofo alla giudia e salsicce e broccoletti (Bizzi), Paella valenciana e sangria (La Rueda),

Cono di pizza ripieno (Stranorcino), Bombe, ciambelle calde e sfogliatelle (Petriglia

dolciaria), Cuzzetiello e pizza fritta (Napul’è), Hamburger, hot dog pulled pork (American

Chips), Caciocavallo impiccato (Masseria cilento), Ravioli e pasta fresca fatta in casa

(Ravioli on the road), Cartoccio di salumi, panini e carne alla griglia.

26 Street Chef per un menù da capogiro. Dal 4 al 7 Luglio, dalle 17 alle 24 in via Bachelet,

il meglio dello street food travolgerà Terracina Vi ASPETTIAMO